Fátima Patterson, una vida para el teatro

En esta Isla, donde se multiplican los espacios para el arte dramático, hay mujeres protagonistas de sus propios escenarios, como Fátima Patterson.

Acreedora del Premio Nacional de Teatro 2017, la directora del grupo Macubá, en Santiago de Cuba, dialogó con Radio Cadena Habana sobre su trayectoria en la escena de todo el país.

¿Qué le hizo pensar en el teatro?

A mí me gusta mucho hacer historias, contar. Comencé trabajando en la radio y la televisión, después me uní al Conjunto Dramático de Oriente, que se convirtió en Cabildo Teatral Santiago y en 1992 formé mi grupo Estudio Teatral Macubá.

¿Pero Fátima no se ha apartado de la narración oral?

Esto lo hago paralelamente. No dejo de hacer historias, participo en festivales de oralidad y tengo una bienal de narración oral que se hace en Santiago de Cuba desde 1997. Además me gusta escribir y actuar. En verdad soy una teatrera y me siento muy contenta con eso.

¿Cómo ha concebido el proyecto Macubá?

Macubá es un grupo que trabaja sobre las culturas nacionales tradicionales, con las esencias de nuestra idiosincrasia. Miramos más al Caribe y a la Cuba profunda. Participamos en los festivales de teatro de Camagüey, La Habana y en otros del país. Empezamos seis integrantes y ahora somos quince actores en una compañía muy estable. Hay personas fundadoras de la agrupación en 1997 y otras más jóvenes, egresadas de la escuela que está en Santiago de Cuba.

¿Usted no solamente dirige, también escribe los textos que el grupo representa?

Soy actriz, pero he tenido que escribir sobre varios temas. Por lo general, las obras que el grupo representa son mías. Los principales asuntos que llevo a la escena son sobre problemas de género, la marginalidad, la muerte y la racialidad. Simultáneamente dirijo la mayoría de las puestas y al grupo como tal.

Fuera del escenario, ¿cómo es la vida de Fátima Patterson?

Tengo una hija de 47 años, una nieta que estudia en la universidad. Esa es mi vida: ellas dos que son mi familia y el teatro.

Radio Cadena Habana agradece a Fátima Patterson, Premio Nacional de Teatro 2017, por su entrevista y la felicita por este reconocimiento, que engrandece su obra y la de su Grupo Macubá.

Por Katia Camejo Montpeller.