Jesús Lara Sotelo es un cubano pintor, poeta, hombre del arte más abarcador, que no encuentra límites cuando se trata de expresar la belleza.

El ballet y Alicia Alonso han sido una constante en varias obras de este virtuoso, con el cual conversó Radio Cadena Habana.

Uno de sus más significativos poemarios es “Alicia y las Odas Prusianas”.

¿Pudiéramos asegurar que este es un libro que muestra sus pasiones por las diferentes manifestaciones del arte?

Es una historia interesante porque en la medida que conversaba con la diva de la danza mundial, iban naciendo los poemas. En nuestro segundo encuentro pasamos del ballet a Picasso y de ahí al tabaco. Fue muy revelador que ella dominara tantos asuntos.

Así surgió el libro poco a poco, como la poesía, como la vida misma.

Y de la letra impresa al pincel emergió Odas en azul prusiano, una muestra de pinturas murales que cerraron ese ciclo dedicado a Alicia hace unos años.

¿Qué significado tiene para Lara Sotelo el color azul prusia?

Está muy relacionado con la antigua zona europea.

Allí hay una vieja leyenda donde unas tierras son angelicales y tomadas por las hadas. Y me inspiré en las lecturas que hice al respecto. Mi poemario fue hijo de la magia que me trasmitieron esas historias. No fue el resultado de un proyecto. Surgió cada pieza en la medida que me sentí tocado por las musas. Algo así me sucedió.

Usted se ha convertido en una especie de leyenda con esta muestra, ¿es cierto que la única vez que Alicia ha tocado una obra ha sido en esa exposición Odas en azul prusiano?

Efectivamente. Es algo extraordinario, muy especial, como lo es la poesía. Las hice para que fueran apreciadas por el tacto y así ella pudo disfrutarlas mejor. Y qué bueno que Alicia lograra palpar, sentir, no solo entender por lo que alguien le describiera sobre las mencionadas piezas. Fue así que narró sus impresiones sobre la muestra.

Una de las características de su arte es que lo concibe para ser apreciado por todos, incluidos ciegos y sordomudos.

Para mí es increíble constatar que muchas de esas personas tienen más sensibilidad que otras con sus sentidos a plena capacidad. Por eso mis poemas y mis pinturas tienen modos de llegar a todos por igual.

Y bajo el influjo de las musas Jesús Lara Sotelo continúa creando maravillas por doquier, que llevan su arte de auténtico hijo de esta isla.

Por Katia Camejo Montpeller.