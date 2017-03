Home » Música Cubana » Gilberto Aldanás: los 91 de un músico revolucionario

Por esa razón, Gilberto Aldanás Gutiérrez disfruta los beneficios de la adultez en el fortalecimiento de sus ideas éticas y políticas. Así lo confesó a Radio Cadena Habana, a raíz de la vista que le realizó por su 91 cumpleaños.

Resulta lógico que la emisora de la música cubana, no olvidase la fecha de los natales del destacado cantante, que el 17 de febrero de 1957, participó en la grabación clandestina en esta planta radial de la Marcha del 26 Julio: “Este suceso me llena de orgullo, pues me brindó la oportunidad de brindar mi grano de arena al proceso insurreccional cubano”, manifestó a Radio Cadena Habana,

Gilberto Aldanás Gutiérrez, fue vocalista del Conjunto Sonora Matancera, y después formó parte del cuarteto de Carlos Faxas, asumiendo más tarde la dirección con el nombre de Los Modernistas,

El destacado músico habanero relató a los visitantes que, cuando se corrió la voz de que él grabó clandestinamente el Himno del 26 de Julio, los empresarios no quisieron contratarlo; se le hizo imposible actuar en Cuba y tuvo que ir para Venezuela.

En la actualidad, el nonagenario intérprete se encuentra alejado de los grandes escenarios.

Sin embargo, no abandona el quehacer artístico, ya que está al frente del un proyecto comunitario en Guanabo, destinado fundamentalmente a las nuevas generaciones, que en su opinión “son los herederos por excelencia de la obra y las ideas del Comandante invicto, Fidel Castro Ruz”.

Por Pedro Norat Soto y Amaury Ricardo.