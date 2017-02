Home » Revelaciones » Celebra la UNEAC los 20 años del filme Los Zafiros Locura azul

Actores, realizadores, músicos, guionistas, fotógrafos, amantes de la música y el cine aceptaron con gusto la invitación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) para celebrar los 20 años de la película cubana “Zafiros, locura azul”.

La cinta del director Manuel Herrera se estrenó en 1997 en el XIX Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y obtuvo el premio de la popularidad. Uno de los mayores éxitos de taquilla de la filmografía isleña aun no superado.

l filme hace emerger nuevamente a un cuarteto tan prestigioso como Los Zafiros, aunque de efímera existencia, que ocupó los primeros puestos en las listas musicales durante varios años y cuya música se mantiene vigente.

Parte del equipo del largometraje asistió a la celebración: su realizador Manuel Herrera, el actor Néstor Jiménez que interpreta al “El Chino” del grupo musical, los músicos Magda Rosa Galván y Juan Antonio Leyva.

Durante el festivo y evocador encuentro Radio Cadena Habana dialogó con Herrera, quién señalo sobre el éxito de ésta película:

“Uno no aspira a tanto, aspira a llegar a comunicar porque esa es nuestra función en la vida pero no al punto que llegó “Zafiros, Locura azul”.

“Lo que mas contento me pone es que el cuarteto penetró de en generaciones que no lo conocían. Se creo una oleada de nuevos zafiros, los Zafiritos que cantaban como ellos e impregnó porque ellos son muy nuestros aún cuando es el estilo musical Bebop, el de The Platters, pero con un fondo cubano” explicó el también realizador de “Bailando Cha Cha Chá”.

Antes de finalizar Herrera explicó a la Emisora de la Música Cubana:

… “cuando hice “Zafiros…” me propuse una trilogía con Cha Cha Chá y Mambo Club pero me ha sido difícil entroncar con los herederos de Pérez Prado, quizás algún día lo logre”.

Para el actor Néstor Jiménez, El Chino del grupo musical en la película, la cinta “ocupa un lugar importante en mi carrera como actor y en mi vida. Pocas veces puedo hablar de un proyecto hecho con tanto amor y que al final dejara esa sensación de que hicimos algo bueno, como un legado. El arte, si no conmueve, no tiene sentido y Zafiros conmovió, trascendió y está ahí”.

Como la música original del filme es de Juan Antonio Leyva y Magda Rosa Galván, conversamos en los jardines de la UNEAC sobre la música de ese grupo sorprendente que marcó un tiempo.

“Los Zafiros es un fenómeno increíble—dijo Leyva—, surge en una época que la juventud no escucha música cubana prefería la norteamericana. Aunque ellos tenían mucha influencia de grupos de Estados Unidos como Los Platters todo lo filtraban de una manera y lo devolvían con una cubanía tremenda”.

En relación con el filme que cumple 20 años dijo que “fue muy bonito trabajar con actores que no son músicos. Luís Alberto García es bastante afinado, Bárbaro Marín, Néstor no es nada afinado.

Logramos que ellos aunque físicamente no se parecieran a los cantantes en el imaginario popular consiguieran serlo”.

“Se hizo un trabajo muy profundo de ensayo con ellos y lograron cantar cosa que la gente no se da cuenta que a veces son ellos las voces que se oyen en la película y no los zafiros sino los actores” concluyó el compositor.

“Zafiros, Locura Azul” es una película en la que siempre se descubre algo gracias a Manuel Herrera.

Por Nancy Lescaille.