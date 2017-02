Home » Cadena Exclusiva » El premio mayor para Margarita Mateo

A la Doctora Margarita Mateo Palmer la conocí en las aulas de la Universidad de La Habana. Ella era profesora de Literatura Latinoamericana. Yo la seguía atenta desde mi posición de alumna de Licenciatura en Periodismo.

Después escuché su nombre, vi su rostro en las noticias. Nunca abandonó el magisterio, pero sus aportes a las letras y sus obras eran reconocidos por ser incansable investigadora. También ha merecido lauros por su lenguaje cuidadoso y la creatividad al abordar cada tema.

Ahora ha cobrado mayor relevancia al obtener el Premio Nacional de Literatura 2016, que le será entregado durante la 26 Feria Internacional del Libro, que tendrá lugar en La Habana desde el 9 de febrero.

Por todo eso le agradezco a Margarita Mateo que haya accedido a esta entrevista para Radio Cadena Habana.

Usted se ha destacado por su contribución al ensayo como género literario, lo que le ha valido varios lauros, ¿cómo recuerda su primera obra?

Comencé escribiendo un libro sobre la trova tradicional. Lo titulé El bardo que te canta y es un análisis de la vida de los trovadores y los textos de sus canciones. Posteriormente, continué mi trabajo en el ensayo. Durante el año 1995 hice un libro, al que denominé Ella escribía poscrítica. En él combiné ese género con la ficción. Aparecieron personajes ideados por mí y tuvo buena acogida. Luego, he seguido el camino de este tipo de literatura.

¿A usted le debemos también una novela?

Sí, mi única novela se llama Desde los blancos manicomios. En ella la protagonista ha perdido la lucidez y está recluida. Ese es su entorno. Recibí el Premio Alejo Carpentier por esta obra.

Sus comienzos como literata estuvieron ligados a la música, ¿ha vuelto a retomar esa temática?

No la he retomado como investigadora. Pero sigo vinculada al tema porque pertenecí a la Nueva Trova. Es un asunto de gran importancia para mí, pues fui fundadora de ese movimiento de la canción cubana. Aprendí a tocar la guitarra desde niña, estaba vinculada a los cantautores, componía y cantaba. Ciertamente no escribí nada que mereciera escucharse.

Entre risas Margarita Mateo me asegura que ya no se atrevería a componer. Pero no dejó de reconocer el aporte de los trovadores de antes y de ahora a la cultura cubana.

Su trayectoria como escritora le ha permitido disfrutar de relevantes reconocimientos, pero el Premio Nacional de Literatura es el colofón por tanta excelencia.

Realmente he sido muy reconocida, tengo más de diez premios, entre ellos siete veces el Premio Nacional de la Crítica y también el Premio de Ensayo José Juan Arrom, pero que me otorguen el Premio Nacional de Literatura es de gran satisfacción.

Es la máxima aspiración como escritora en mi propio país.

Por Katia Camejo Montpeller.