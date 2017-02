Home » Revelaciones » Athanai Castro: querido en el lugar al que pertenece

Antes de que su transmisión en vivo se volviera viral en las redes sociales, Athanai Castro había ido a pegar carteles en una valla de construcción en la esquina de 23 y L. Con una bufanda en el cuello para protegerse del frío, y sus trenzas sueltas, el rapero cubano no daba –al parecer- la mejor imagen de quien pretende pegar un producto de comunicación cultural en un lugar público de La Habana. Aquella noche, solo después de explicar varias veces, las autoridades entendieron que no se trataba de burdo vandalismo, que el muchacho de las trenzas, los tatuajes y la bufanda era un artista y promocionaba él mismo un concierto en la Casa de las Américas, con el apoyo también del Instituto Cubano de la Música y dedicado, además, a Fidel Castro.

Con Athanai, las dinámicas de promoción de la Casa han vivido un giro inesperado y particular. Fue él mismo quien diseñó sus carteles, creó el spot para la televisión y no ha parado de moverse en las redes sociales, en los medios y en la calle para mover su concierto. “Hay muchos artistas que por su condición, piensan que van a rebajarse de nivel por repartir flyers para sus conciertos, yo no lo veo así. Lo veo como una campaña de marketing, más si tienes atrás unas cámaras grabándote. Son ejercicios de comunicación, yo me divierto mucho, también me cansó pero me encanta estar en interacción con los muchachos. Esa nueva generación hay que cautivarla, el modo de hacerlo corresponde a cada artista. Ninguno somos infalibles, aquí hay que trabajar, no es solamente hacer canciones y decir qué bien canto”, me cuenta en medio de la prisa.

Desde aquí emitimos una carta de autorización para que después del primer incidente se fuera hasta la esquina de línea y G y siguiera pegando sus carteles. Aunque ya esta vez no hizo falta mostrar autorizos, nadie cuestionó ni preguntó nada y el cartel gigante lo dice muy claro: Athanai está en la Casa, 3 de febrero de 2017.

Diez años había pasado sin volver a Cuba. Se fue a España, hizo su vida y trasladó también su carrera hacia allá. “El momento de regresar estuvo latente todo el tiempo –me dice-, pero a veces uno no regresa no porque no quiera, sino porque la misma vida te va llevando hacia otros compromisos familiares o profesionales”. En una de las canciones de su disco Regresar lo dice así “quiero volver y ya ves, no puedo/ se me pasan los años y yo más te quiero/. La distancia hiere, / ¡ay mi Cuba no veas cómo duele!”.

Aunque ya se le ha visto tocar desde hace unos dos años, esta presentación en la Casa de las Américas es lo que él considera como su regreso formal a los escenarios y el contexto musical cubano. En los noventa, Athanai había puesto a circular su música por toda La Habana, una mezcla que él mismo define como “rara”, algo entre rock, rap, grunge, heavy metaly hasta guaguancó y salsa. Todo eso logró condensarlo en el que fue su ópera prima, el disco Séptimo Cielo, y que muy pronto ocupó primeros lugares entre lo más alternativo que se producía en la ciudad y todavía hoy se recuerda entre los mejores discos de rock de la época.

Después de producir en España otros dos materiales: A Castro le gusta el Rock y Creando Milicia, al momento de venir a Cuba estaba en medio de la preparación del cuarto. El disco Regresar incluye canciones acústicas, la mayoría de sus últimos 20 años de carrera y que no fueron incluidas en sus discos anteriores porque eran más suaves, con otra estética. Además hacía conciertos todos los fines de semana y colaboraba con O’funk’illo, una banda de Sevilla. Recientemente, también había terminado de producir el disco de José Luis Medina, uno de los integrantes de Habana Abierta. “Nunca paré de trabajar. Y ahora que he decidido estar más tiempo en Cuba que en España, me interesa conectarme con la gente de mi generación, aunque haya muchos que ya no estén en Cuba, sé que otros están, pero tienen dinámicas de vida que ya no les permiten ir mucho a las presentaciones. Con este primer concierto quiero llamar la atención de esa gente que no siempre tiene tiempo, que ya son padres de familia y el trabajo les quita demasiadas oportunidades, pero que en algún momento se identificaron con mi música en los años 90. Asimismo hay una nueva generación que no conoce mi trabajo, creo que las necesidades de la juventud han cambiado, sobre todo las necesidades de consumo cultural”.

¿A tu regreso, qué encontraste en el contexto musical cubano?

Volví al contexto cubano sin conocer a muchos de los artistas que ahora mismo tienen un nivel impresionante, me di cuenta de que hay un movimiento de rock súper bueno, pero lo que encuentro muy débil es el público. Ya no creo que se consuma mucho rock, ni siquiera trova. No sé si es que la gente está un poco perdida o si solo prefiere los sitios donde se pone música bailable. A mí me gusta mucho la salsa, incluso el reggaetón, aunque no tanto, no en todas partes. Centralizar la música en un solo género creo que es un poco aburrido y el público que no es ingenuo debe darse cuenta de eso. No sé cómo va a ser mi (re)inserción en la música en Cuba pero estoy poniendo en práctica todas las herramientas que he aprendido de todos los años que he estado afuera. Todo lo que esté en mis manos para que mi trabajo se dé a conocer yo lo voy a hacer.

¿Sientes que vienes con la influencia de los 90 o sientes más que vienes más influenciado por los años que viviste en España?

Yo me siento tan cubano como español. Es una cosa rarísima. Cuando vivía en España, a veces soñaba que estaba en una calle de Madrid y de repente doblaba por una esquina y me veía en La Habana, en mi casa, o en la Avenida del Puerto. Mis sensaciones eran las mismas. En este concierto voy a hacer canciones del disco Séptimo Cielo, que es el noventero; pero también haré canciones de A Castro le gusta el rock, que es de los 2000 y alguna que otra de Creando milicias, que es más reciente. Haré un resumen de mi obra junto a otras canciones del disco nuevo que ya las quiero ir incorporando.

¿Sientes que presentarte en la Casa ayudará a legitimarte nuevamente en Cuba?

Yo creo que este es el sitio más alternativo de la música cubana, porque desde aquí salió la Canción Protesta y desde aquí se forjó la Nueva Trova, cuyos integrantes fueron mis maestros. No había pensando en dedicarle el concierto a Santiago Feliú, sin embargo, el primer concierto que vine a ver en este lugar fue de él, allá a inicios de los 90. A Silvio y a Pablo nunca los pude ver en vivo aquí, solo a través de materiales de la época. Pero Santi fue de los trovadores que más me motivaron en mis inicios, después conocí a Carlos, a Gerardo y a Frank, pero sin dudas con el que primero me enganché, por sus influencias, fue con Santi. Aunque su música no sea grunge, yo creo que definitivamente él es el padre del grunge cubano. Asocio mucho este sitio con él y poder tocar aquí es una dicha increíble y un orgullo. En mi regreso a Cuba estoy teniendo una experiencia maravillosa porque siento que se me han dado oportunidades y situaciones que quizás a otro artista no le ocurran. Llego aquí y grabo una canción y un video con Pablo Milanés, eso es un sueño. Además, encuentro el apoyo de artistas cubanos, muchos de ellos que no son ni siquiera de mi generación, ni de mi género y sin embargo, nos encontramos y grabamos, es el caso de Buena Fe. También con Kelvis Ochoa grabé un tema en el cual Pedro Luis Ferrer toca el tres. Cuando me pasan esas cosas, me pregunto si es que me lo merezco por mi trabajo, o si es que tengo una suerte inmensa. Estoy cumpliendo sueños que en algún momento pensé hasta quitarlos de mi lista por cumplir porque los creía demasiado lejanos. No hay nada más bonito que ser querido en el lugar al que perteneces.

Más o menos un año atrás, cuando acompañando en su concierto a otro de sus muy buenos amigos, Roberto Perdomo y Tesis de Menta, muchos de los que hoy estamos viéndolo repartir flyers y “formar ruido” en las redes, soñábamos con un concierto suyo aquí. Coreábamos entonces aquel famoso estribillo “soy Athanai, soy un blanco rapero/ mi raza eres tú, deja todo atrás/ anda, llévame al séptimo cielo”, y lo volveremos a hacer ahora, porque otra vez, es bienvenido.

Por Lianet Hernández. Tomado de La Ventana, sitio de la Casa de las Américas.