García Blanco: Pasión por la música

A Reynaldo García Blanco la pasión por la música lo condujo a hacer excelente literatura. Su poemario Esto es un disco de vinilo donde hay canciones rusas para escuchar en inglés y viceversa, acaba de obtener el Premio Casa de las Américas.

En exclusiva con Radio Cadena Habana, dialogó este cubano, laureado en el apartado de poesía en la edición 58 del prestigioso concurso.

¿Reynaldo, la obra con la cual triunfó en el Premio Casa revela su apego por la música de épocas pasadas?

Pudiera ser. Sin embargo, este es sobre todo un libro lleno de intertextualidades, que se dan mediante juegos para evocar otros volúmenes literarios. Mis experiencias de viajes también están presentes. La ironía y el humor son algunos de los recursos empleados para tratar temas culturales diversos. No falta la cotidianeidad de nuestro país y las referencias a anteriores obras mías. Soy muy reiterativo al abordar algunas temáticas.

¿Por qué reitera determinados temas?

Te confieso que me cuesta superarme de un poema a otro, de un libro a otro. Para mí es difícil alejarme de temas como la patria, el país, los héroes y las circunstancias históricas.

¿Solamente escribe poesía o en su obra encontramos textos diversos?

Escribo para la radio. Hago diferentes espacios en la emisora Radio Revolución de Santiago de Cuba. Esto es algo que me absorbe, que a veces he pensado dejar para dedicarme por completo a la poesía. Pero me encanta la magia de la radio y me dejo atrapar por ella. Saber que llego a diversos públicos, que me puedo comunicar desde mis conocimientos, es algo que sigo necesitando.

¿Recuerda sus comienzos como escritor?

Si te dijera que pensé hacer canciones, no me creerías. Así empecé. La vida me demostró que soy zurdo para cantar, pero tengo facilidad para decir lo que pienso. Si con algo siempre estaré en deuda es con los talleres literarios. Cuando estaba en noveno grado me acerqué a uno de ellos, donde recibí las primeras herramientas y lecturas para aprender a escribir.

¿Entonces la música ha sido una constante en su vida?

El propio libro que acaba de ganar el Premio Casa tiene interesantes referencias musicales. Tengo un poema que revela mi gusto por el bolero y la sonoridad más tradicional cubana. Siento afición por la música latinoamericana y de nuestra Isla me gusta todo. Soy un admirador de Silvio Rodríguez y de los creadores de Sancti Spíritus y Santiago de Cuba.

Obtener el Premio Casa es un estímulo enorme para cualquier escritor, ¿cómo ha recibido la noticia?

Yo había logrado galardones anteriores: de La Gaceta de Cuba, el Premio Calendario, Los Pinos Nuevos. Pero el Premio Casa de las Américas es un concurso al que envían sus obras demasiadas personas. Fue sorprendente saber que esta vez yo era quien lo merecía. Ponerme al lado de nombres de gran estatura intelectual en toda la región, representa un verdadero reto.

¿Libros en proyecto?

Ahora deben estar por salir dos. Uno es Opus Patria, que obtuvo el Premio 26 de Julio el año pasado y debe publicarlo la Editorial Verde Olivo para la próxima Feria Internacional del Libro de La Habana. El otro se titula Año sabático y conquistó el Premio Emilio Ballagas en el 2016. En este caso está a cargo de la Editorial Ácana, de Camagüey, por lo que debe presentarse en el mes de abril, cuando la magna cita de las letras cubanas llegue a esa provincia.

Felicitamos a Reynaldo García Blanco por su triunfo en el Premio Casa de las Américas 2017 y le deseamos nuevos éxitos desde Radio Cadena Habana, la emisora de la música cubana.

Por Katia Camejo Montpeller.