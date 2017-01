Home » Noticias » José Martí: la impronta de su luz

A propósito del aniversario 164 de su natalicio.

A Martí no se le puede escindir. Todo recuento de una obra suya, o de su obra toda, debe ser necesariamente orgánico.

Al mirar al político, aparecen superpuestos el escritor, el periodista, el orador, el ilustrado.

José Martí Pérez fue un hombre multidimensional y paradigmático, pero esta es verdad de perogrullo. Es preciso hurgar más adentro, ir a los detalles, a aquellas piezas que no vemos referenciadas a diario en la prensa o en televisión, para encontrar conclusiones menos divulgadas pero igual de predecibles.

Cuando se trata de adentrarse en cualquiera de sus legados, más le vale al lector, o al analista, abrir bien los ojos: más allá de lo explícitamente dicho, el Maestro deja pistas en cada palabra, párrafo o artículo.

Sus Escenas Norteamericanas son un ejemplo de esa grandeza de escritor y periodista. Sin embargo, dejan una inquietud latente:

¿Cómo pudo adentrarse y captar, en tan breve lapso, con tal clarividencia, la personalidad de un país ajeno al suyo, aunque vecino; al tiempo que ideaba una revolución, aunaba soldados y recursos para llevarla a cabo?

¿Cómo pudo ser y hacer todo a la vez con tal acierto y destreza?

En este caso, el lector debe saber además que, para el momento en que Martí llega a Los Estados Unidos (1880), ya era licenciado en Derecho Civil y Canónico y en Filosofía y Letras; había viajado a varias naciones, físicamente y por medio de sus innumerables lecturas, se había casado y tenía un hijo.

Llegó allí después de ser deportado a España (1879) y comienza a hacer lo que mejor sabía: pensar, escribir, contar; aun cuando su foco estaba en la gesta revolucionaria que tendría que acontecer en Cuba, cuya preparación estratégica y material dependería mayoritariamente de él.

Contaba con los recursos para la seducción –excelso dominio de la pluma, sentido común y sentido crítico, visión avanzada-, y tenía más, tenía aquella necesidad visceral de comunicar; por lo tanto, el pensamiento escrito es un arma con la cual podía sobrevivir y más aún, trascender.

Pero, ¿qué cuenta José Martí en sus Escenas norteamericanas? ¿Cómo lo hace? Habla de los marginados, los empoderados, los renombrados; de cómo funcionan las arterias de la sociedad norteamericana, de lo que se construye en ella y lo que se destruye; de temáticas como la democracia representativa, los adelantos científico-técnicos, prosperidad económica, virtudes ejemplares de muchos de sus intelectuales, políticos y hombres de ciencia.

Él mismo dijo que sus escritos pretendían demostrar a sus lectores que los Estados Unidos no tenían que ser vistos como un modelo para los pueblos de Nuestra América. Es precisamente ahí donde reside el superobjetivo de las Escenas norteamericanas para el historiador e investigador Pedro Pablo Rodríguez.

Esta es la postura del hombre ético por excelencia que muestra dotes natas para la profesión. Si miramos al fondo, no vemos sobre todo el instinto social, ni el don de poetizar una realidad, sino el profundo afán humano, el afán de develar (…).

En una época en la que todavía no podía pensarse en la inmediatez informativa actual, las crónicas de los corresponsales estaban obligadas a ampliar las noticias transmitidas de modo breve por el telégrafo, aunque estas, en el caso de Martí, se vieran envueltas, y hasta superadas por su rica madeja analítica y sus maravillosas narraciones de alto valor literario y estilístico.

Los instintos y el background del intelectual guían los argumentos del periodista que, a su vez, se adjudica mirada sociológica. Es por eso que escoge los argumentos precisos, los enumera en el orden que sabe más efectivo y los estampa en el papel con una fraseología seductora.

No es mal mío no poder concebir nada en retazos, y querer cargar de esencia los pequeños moldes y hacer los artículos de diario como si fueran libros, por lo cual no escribo con sosiego, ni con un verdadero modo de escribir, sino cuando siento que escribo para gentes que han de amarme, y cuando puedo, en pequeñas obras sucesivas, ir contorneando insensiblemente en lo exterior, la obra previa hecha ya en mí.

No hay en sus palabras el vicio del decir vacío, de aquel decir hipócrita que solo busca llenar el espacio en blanco, el bolsillo o el estómago. Hay más bien un compromiso con sus criterios, con la humanidad, con el progreso, con la necesidad de conocimiento que tienen los pueblos.

Ese fue y es aún desde su legado, el Apóstol.

Por Lilien Trujillo Vitón.