El maestro Rubalcaba y su piano eterno

El piano guarda un respetuoso silencio.

Quizás espere por el excelente afinador que ponga a punto sus cuerdas, O tal vez extrañe al sabio maestro de manos sedosas y dedos mágicos, que acariciaba su teclado para producir sonidos insospechados.

De estar físicamente junto a nosotros, el viejo Rubalcaba hubiera celebrado por estos días su cumpleaños 90, como lo hacía habitualmente, sentado frente al instrumento que tanto amó, ya fuera en una descarga familiar íntima, o en un gran escenario, rodeado de grandes amigos, que como él, son músicos virtuosos que ponen la vida en cada nota.

Apenas unos pocos recuerdan que se llamó Guillermo González Camejo, porque todo el mundo le decía Rubalcaba, marca de pertenencia a una dinastía musical que fundó su padre, el también músico Jacobo González Rubalcaba.

Para rememorar la vida y la obra del también Director de Orquestas, la revista Mirador de la Habana conversó con Felicita Masa Díaz, su viuda y actual Promotora Cultural de la Charanga Rubalcaba:

Para hablar de Guillermo no me alcanzaría el tiempo. Son tantos los recuerdos y las anécdotas que se me agolpan todos y ni siquiera sé cómo organizarlos, dijo en la emisora de la música cubana,

Sobreponiéndose a la emoción dijo además que no todas saben que además de

un eximio pianista, dominaba instrumentos tan disímiles como, el violín, el clarinete y el saxo, entre otros.”Los mejores pianistas del país le buscaban además porque era un excelente afinador” – precisó Masa Díaz,

Sobre algunos rasgos de su personalidad, apuntó que era “dinámico, jocoso y siempre estaba dispuesto a servir a sus amigos”. Y puntualizó: “se cuidaba mucho. En los últimos años de su vida dejó de fumar, tomaba algo de whisky, y comía muchas frutas y vegetales”.

El maestro Rubalcaba figuró en la nómina de algunas de las más prestigiosas agrupaciones del país, entre las que sobresalen la Charanga Ases del Ritmo, la Orquesta Jorrín, la Charanga Típica de Concierto, la Orquesta Afro Cuban All Stars, y su desprendimiento, la Buena Vista Social Club En 1973 asumió la dirección de la Charanga Típica de Concierto con el objetivo de reanimarla .y le cambié el nombre por Charanga Rubalcaba.

Por Pedro Norat Soto.