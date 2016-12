Home » Especiales » Danzón: sonoridad y cubanía

El Primero de enero es una fecha histórica para el universo musical de la República de Cuba.

Ese día de 1879 Miguel Failde interpretó en la ciudad de Matanzas su danzón “Las alturas de Simpson”, registrado para la posteridad como la primera obra de ese género musical cubano, devenido después baile nacional.

Es muy cadencioso y tiene como característica esencial que durante el estribillo descansan los bailadores, abanicándose la mujer y secándose el sudor con el pañuelo el hombre, mientras el galanteo entre ambos acentúa la escena.

Al igual que en los coros de clave y guaguancó, en los típicos conjuntos de Son y en las agrupaciones guajiras de carnaval, en el Danzón se reflejaron todos los acontecimientos políticos, sociales , patrióticos , comerciales , deportivos y naturales que acontecían en Cuba.

Así danzones como los titulados “Guerra”, “El combate”, y “Los Merengazos”, simbolizaron un estado de opinión dentro de la guerra independentistas de 1895, organizada por José Martí.

No hubo acontecimientos, durante casi medio siglo que no fuese recogido en un danzón. Para saludar la instauración de la República fueron creados: “Zayas no fue”, “La debacle de Caicaje”, y “El archivo del Dragado”.

La primera Guerra Mundial inspiró también otros danzones: “La toma de Varsovia”, “La danza de los millones” y “Aliados y alemanes”.

De igual manera la epidemia que azotó la isla de Cuba en la primera década del siglo 20, originó el Danzón titulado “El Dengue”. La instalación del ferrocarril, dio origen a “El ferrocarril central”. Y el paso de un veloz meteoro motivó la composición “El cometa Halley”

Otros danzones hicieron mención a los ídolos del deporte o versionaban temas operísticos, mientras algunos se utilizaron para pregonar productos, lo que le incluye al Danzón como una parte representativa dentro del género pregón.

Pero de manera particular, considero que más allá de cualquier campaña publicitaria, o la devoción por un ídolo deportivo, el gran valor socio cultural del Danzón, que lo convirtió en baile nacional fue la gran aceptación y popularidad entre los cubanos.

No olvidemos que el danzón además se relacionó con las luchas independentistas, pues muchos intérpretes de danzones colaboraron con nuestras gestas libertadoras transportando en los estuches de sus instrumentos medicinas, armas, municiones y otros pertrechos.

Desgraciadamente en Cuba, después de una época de auge, el danzón entró en verdadera decadencia, a pesar del surgimiento de algunas variantes como el danzonete y el cha cha cha. No obstante para sobrevivir como género popular tuvo que emigrar a un país vecino: México.

Pero… ya sea en la ciudad de México, en Veracruz, o en Puerto Rico el Danzón es un elemento de la música popular cubana, en menor cuantía, pero aún vivo como género bailable.

Hijo de la danza criolla y la habanera, nieto de la contradanza, padre del mambo y abuelo del cha chacha al Danzón muchas personas continúan denominándolo Baile Nacional de Cuba, incluso, en tiempos en que las nuevas generaciones de cubanos y cubanas no se sienten atraídas por él.

No obstante merece recordar que el primero de enero de 1879 Miguel Faílde estrenó Las Aturas de Simpson, cautivando a todos con un verdadero derroche de cadencia, musicalidad y belleza rítmica, para orgullo de la música cubana.

Por María Regla Figueroa Evans.